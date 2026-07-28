Древняя Русь оживает: Первый тизер «Гардариков» показал князей, мифы и дружинников
У первой видеоигры про Древнюю Русь «Гардарики» появился тизер
Обложка © VK/ Гардарики
Российская студия «Клокворк Драккар» представила первый официальный тизер онлайн-игры «Гардарики». Премьеру приурочили ко Дню Крещения Руси. Об этом рассказали в пресс-службе студии «Клокворк Драккар».
Студия «Клокворк Драккар» показала первый тизер «Гардариков». Видео © VK/ Гардарики
Ролик впервые знакомит зрителей с сюжетом и атмосферой древнерусских земель. Разработчики стремились передать эпоху через архитектуру, предметы быта и визуальные детали.
«Выход первого тизера именно 28 июля — это дань уважения историческим корням нашего проекта», — отметил операционный директор студии Максим Николаев.
«Гардарики» станут бесплатной Action-RPG от третьего лица с возможностью совместного прохождения. Действие развернётся на Руси XI века, где реальные события переплетаются со славянскими мифами, легендами и сказками.
Главным героем выступит княжеский дружинник Годун. Вместе с соратниками из Новгородской дружины ему предстоит пройти через период объединения государства, христианизации и противостояния внешним врагам.
Пользователей ждут динамичные сражения, исследование поселений и кооперативные подземелья. В сценарии также появятся князья Владимир Святославич и Ярослав Владимирович.
День Крещения Руси отмечается 28 июля — в день памяти князя Владимира. Принятие христианства укрепило государство, повлияло на развитие письменности, зодчества и культуры, а сам правитель позднее был причислен к лику святых.
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