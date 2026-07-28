От Кремля к князю Владимиру: Сотни верующих вышли на крестный ход в Москве

Сотни верующих прошли от Боровицких ворот Кремля до памятника князю Владимиру Великому в День Крещения Руси. Шествие возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом пишет ТАСС.

К участникам присоединились митрополиты, епископы, священнослужители и прихожане. Маршрут завершился на Боровицком холме. Перед началом крестного хода предстоятель РПЦ провёл богослужение и обратился к собравшимся с проповедью.

«Сейчас мы пройдём к Боровицкому холму, там тоже помолимся и пред лицом князя Владимира и о нашей стране, о нашем народе, о нашем президенте, который сегодня празднует свой день ангела», — сказал патриарх Кирилл.

У памятника Крестителю Руси глава церкви должен возглавить молебное пение и произнести Первосвятительское слово. День Крещения Руси ежегодно отмечают 28 июля. Памятная дата посвящена событию, которое оказало большое влияние на духовное, культурное и государственное развитие страны.

Ранее патриарх Кирилл во время службы на Валааме призвал верующих молиться за президента, российских воинов и Отечество. Он подчеркнул, что церковь несёт ответственность за духовное укрепление народа и сохранение страны.