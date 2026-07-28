Духовный щит России: Как Крещение Руси стало фундаментом нашей цивилизации

28 июля отмечается День Крещения Руси — событие, которое на тысячу лет определило нашу идентичность. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил Life.ru о неразрывной связи веры и русской государственности.

В 988 году святой равноапостольный князь Владимир, внук святой Ольги, принял крещение в Херсонесе, а затем крестил киевлян в водах Днепра. Это был не просто переход от язычества к христианству — это был выбор цивилизационного пути. Как верно сказал Святейший Патриарх Кирилл, что православная вера, утверждённая в жизни предков трудами великого князя, преобразила народ наш, воспитала в нём дух самоотвержения и кротости, жертвенности и терпения. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Выбор византийского православия дал нам не только веру, но и письменность, культуру, иконопись, храмы, а главное — осознание себя как части великой христианской цивилизации. Князь Владимир, прозванный в народе Красным Солнышком, вошёл в историю как Креститель Руси, и сегодня мы с благодарностью чтим его память. Этот день для нас — не просто памятная дата в календаре. Это напоминание о том, что наша вера — это основа нашего суверенитета, нашей культуры, нашей государственности.

«Я призываю всех православных христиан посетить в этот день храм, помолиться святому равноапостольному князю Владимиру и вспомнить о том великом даре, который мы получили от наших предков. А тем, кто сегодня пытается переписать нашу историю, осквернить наши святыни, я напоминаю: Русь крещена, и вера наша жива. Крещение Руси — это не прошлое, это наше настоящее и наше будущее. И мы будем хранить эту веру, как завещали нам святые князь Владимир, княгиня Ольга и все новомученики. С праздником, дорогие братья и сестры!» — заключил Иванов.

Крещение Руси в 2026 году отмечается 28 июля. Разбираем роль князя Владимира, хронологию событий 988 года и традиции празднования — в материале Life.ru.