Заря перед светом: Life.ru рассказывает о духовном подвиге княгини Ольги и о чём просят святую 24 июля
Россиянам напомнили молитвы 24 июля в День памяти святой княгини Ольги
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24 июля Православная Церковь совершает память святой равноапостольной великой княгини Ольги, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство. Святая Ольга, в крещении Елена, родилась около 890 года и была женой великого князя Киевского Игоря. После его гибели она стала правительницей Древнерусского государства и проявила себя как мудрая и решительная правительница. Но главное, что прославило её имя на века, — это выбор веры. Об этом Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Около 957 года она приняла крещение в Константинополе и стала ревностной христианкой. Как говорится в летописи, «она была предвестницей христианской земле, как денница пред солнцем, как заря пред светом». Святая Ольга не успела обратить в христианство всю Русь — это сделал её внук, святой равноапостольный князь Владимир, которого она воспитала в вере. Но именно она стала той духовной матерью, которая посеяла семена веры на Русской земле.
Святой равноапостольной княгине Ольге молятся об укреплении в вере и о мудрости в управлении, о защите от врагов и о сохранении семьи, о даровании веры и благочестия детям и внукам. В народной традиции Ольгу почитали покровительницей вдов, утешительницей скорбящих и помощницей в женских делах.
В День памяти святой Ольги хорошо прийти в храм, поставить свечу перед её иконой, прочитать тропарь и кондак. В тропаре, глас 1, поётся: «Крилами Богоразумия мысль твою облетевши, над создании прелетела еси, Бога и Творца всяческих взыскавши, и Того обретши, паки рождение Крещением прияла еси...».
«Пусть святая равноапостольная княгиня Ольга, которая стала матерью русского православия, и ныне предстоит Престолу Божию и молитвенно ходатайствует о всех нас, о нашей стране и о нашем народе. Святая равноапостольная княгине Ольго, моли Бога о нас!» — заключил собеседник Life.ru.
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