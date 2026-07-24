Заря перед светом: Life.ru рассказывает о духовном подвиге княгини Ольги и о чём просят святую 24 июля

24 июля Православная Церковь совершает память святой равноапостольной великой княгини Ольги, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство. Святая Ольга, в крещении Елена, родилась около 890 года и была женой великого князя Киевского Игоря. После его гибели она стала правительницей Древнерусского государства и проявила себя как мудрая и решительная правительница. Но главное, что прославило её имя на века, — это выбор веры. Об этом Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Около 957 года она приняла крещение в Константинополе и стала ревностной христианкой. Как говорится в летописи, «она была предвестницей христианской земле, как денница пред солнцем, как заря пред светом». Святая Ольга не успела обратить в христианство всю Русь — это сделал её внук, святой равноапостольный князь Владимир, которого она воспитала в вере. Но именно она стала той духовной матерью, которая посеяла семена веры на Русской земле. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Святой равноапостольной княгине Ольге молятся об укреплении в вере и о мудрости в управлении, о защите от врагов и о сохранении семьи, о даровании веры и благочестия детям и внукам. В народной традиции Ольгу почитали покровительницей вдов, утешительницей скорбящих и помощницей в женских делах.

В День памяти святой Ольги хорошо прийти в храм, поставить свечу перед её иконой, прочитать тропарь и кондак. В тропаре, глас 1, поётся: «Крилами Богоразумия мысль твою облетевши, над создании прелетела еси, Бога и Творца всяческих взыскавши, и Того обретши, паки рождение Крещением прияла еси...».

«Пусть святая равноапостольная княгиня Ольга, которая стала матерью русского православия, и ныне предстоит Престолу Божию и молитвенно ходатайствует о всех нас, о нашей стране и о нашем народе. Святая равноапостольная княгине Ольго, моли Бога о нас!» — заключил собеседник Life.ru.

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