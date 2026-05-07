Княгиня Ольга как ориентир: Психолог объяснила, за какую женщину военные пойдут в огонь и воду

Мужчина, проходящий службу в армии, — это человек, чей образ жизни и психоэмоциональное состояние значительно отличаются от гражданских. В такие периоды важно не только поддерживать его, но и заботиться о своем внутреннем благополучии. Об этом Life.ru рассказала клинический психолог, специалист по работе с травмами, психотерапевт-сексолог, трансперсональный тренер Владислава Петлер.

«В преддверии приближающегося Дня Победы хочется не только почтить память наших великих предков и их жён, но и помочь семьям в дне сегодняшнем. Неважно какого рода военные действия происходят, если вы — жена и верная спутница воина, то знайте: когда мужчина воюет, он должен чувствовать за своей спиной надёжный тыл», — отмечает эксперт.

Первая и самая важная основа — это любовь, которая придаст мужчине сил и поможет ему найти правильные смыслы в опасных ситуациях и долгих разлуках. К сожалению, сейчас особую популярность набирает «суррогат» отношений, когда некоторые представительницы слабого пола имеют корыстные цели касательно военных. У них полностью сбиты жизненные ценности и моральные ориентиры, уверена специалист.

Всё чаще в медийном пространстве встречаются истории о том, как женщина паразитирует на мужчине и беспринципно решает свои задачи и удовлетворяет материальные нужды. Рядом с такой спутницей мужчина предаёт себя и свои идеалы, поэтому всё в его жизни может пойти наперекосяк. Когда у мужчины размыта опора и ему ничего не хочется, это становится опасно для его психологического здоровья и жизни.

По-настоящему сейчас востребована женщина, способная дать истинную любовь и поддержку, как исконно было на нашей Родине. Главный ориентир — княгиня Ольга, первая женщина-правитель Древней Руси, отомстившая древлянам за убийство своего мужа, князя Игоря, сожжением их столицы Искоростеня в 945 году. Мужчины испытывают сегодня психологическую потребность именно в такой женщине, ради которой они готовы защищаться, бороться и идти до конца. Владислава Петлер Клинический психолог, специалист по работе с травмами, психотерапевт-сексолог, трансперсональный тренер

По словам психолога, регулярное и искреннее общение чрезвычайно важно для партнёра — старайтесь постоянно поддерживать эмоциональную связь, искренне интересоваться его самочувствием, показывайте, что вы рядом, даже когда между вами сотни километров и десятки часов пути. Военные регулярно сталкиваются с опасностями, подвергаются стрессу на ежедневной основе и полностью лишаются такого привычного нам понятия, как стабильность. Иногда даже короткое тёплое сообщение или быстрый звонок могут стать источником сил и большой поддержкой в сложных обстоятельствах.

«Ваша роль в семейном благополучии очень важна — постарайтесь обеспечить себе эмоциональную и физическую поддержку. Не стоит разрываться между заботой о муже и стремлением уделить время себе», — добавила собеседница Life.ru.

Постарайтесь найдите возможность для занятий, которые доставляют вам удовольствие, для общения с близкими или даже для похода к психологу, если чувствуете, что есть такая необходимость. Помните: чтобы быть сильной для своего мужа, важно оставаться сильной и уверенной в себе, найти внутреннюю опору и осознать её. В любом случае не бойтесь обращаться за помощью к специалистам — психологам, консультантам по военной службе и группам поддержки семей военнослужащих. Они действительно способны дать ценные советы и помочь справиться с эмоциональным грузом.

Во время разлуки с любимым в связи с военными действиями важно создавать в доме атмосферу любви и доверия. Придумайте семейные традиции, помогающие чувствовать единство, — совместные ужины, маленькие послания, формируйте планы на будущее. Таким образом мужчина будет чувствовать за спиной надёжный тёплый тыл, ради которого сделает всё, чтобы вернуться домой.

«Быть супругой военного — это настоящий вызов, который требует сил, терпения и эмоциональной поддержки. Ищите взаимопонимание, не забывайте заботиться о себе и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью – это позволит вам сохранить гармонию в семье и помочь вашему мужу чувствовать вашу поддержку даже вдали», — заключает эксперт.

Ранее прозвучала идея создать отдельное брачное агентство для участников специальной военной операции. С таким предложением выступила руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Она отметила, что именно семья и близкий человек играют ключевую роль в возвращении к мирной жизни и реабилитации тех, кто возвращается из зоны боевых действий.