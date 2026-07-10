Патриарх Кирилл на Валааме призвал к молитве за Путина и Отечество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря призвал молиться за президента, страну и воинов, чтобы защитить Россию от внешних и внутренних врагов и сохранить православную веру.

11 июля Русская православная церковь отмечает день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских — основателей монастыря. В эти дни патриарх традиционно посещает Валаам, проводит всенощное бдение и литургию.

«Призываю всех вас неустанно молиться и о президенте нашем, православном человеке Владимире Владимировиче Путине, о властях, о воинстве и об отечестве нашем, чтобы Господь сохранил Россию от врагов и внешних, и внутренних», — сказал патриарх.

Он напомнил о гонениях на веру в советское время и подчеркнул, что нынешнее время является периодом укрепления духовных сил страны.

«Мы должны быть не просто религиозной организацией, мы должны быть Церковью для своего народа, которая несёт ответственность перед Богом и историей», — отметил Кирилл.

Глава Русской церкви назвал Валаамский монастырь «чудом божественного в истории» и выразил надежду, что молитвы святых угодников Господь дарует сил и мудрости для служения, направленного на духовное развитие народа и укрепление страны.

В конце июня патриарх Кирилл обратился к духовенству России и Беларуси с призывом усилить работу по укреплению православной веры в народе «во имя защиты Отечества» и духовной крепости нации. Он подчеркнул, что глубина веры и нравственных устоев у молодого поколения имеет прямое отношение к будущему страны и её судьбе, а усилия духовенства должны служить укреплению этих устоев.