«Работайте, братья!»: Патриарх Кирилл обратился к священникам России и Беларуси

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил духовенство России и Беларуси работать над укреплением веры в народе во имя защиты Отечества. Об этом сообщил корреспондент Sputnik

«Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, ещё и ещё раз хочу сказать: работайте, братья», — сказал он.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что укреплять православную веру нужно не покладая рук. Он сравнил это с известным послевоенным выражением — трудиться за себя и за того парня. По его словам, общими усилиями вера в народе должна становиться крепче.

Патриарх отдельно акцентировал внимание на неразрывной связи исторической памяти и будущего поколений. Он подчеркнул, что сохранение правды о Великой Отечественной войне и привитие молодёжи чувства сопричастности к судьбе Отчизны — это не просто дань прошлому, а залог духовной крепости нации. По его словам, завтрашний день Церкви и народа напрямую зависит от того, насколько глубокими будут нравственные устои юношей и девушек, и насколько искренней окажется их преданность родной земле и вере.

В этот день в крупнейшем православном храме Бреста, возведённом в 1995 году в память о воинах, погибших в годы войны, прошла литургия. На ней молились о мире и о тех, кто погиб от ран, голода, в плену и других страданий в военные годы.

А ранее патриарх Кирилл говорил о необходимости беречь духовное единство народов Руси. После литургии в Успенском соборе Кремля он отметил, что Русская православная церковь продолжит молиться за единство русских, украинцев и белорусов, а особое значение имеют молитвы в Киеве. Патриарх упомянул киевские храмы, в том числе Софийский и Владимирский соборы.