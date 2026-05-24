Патриарх Кирилл назвал уникальную черту России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия остаётся примером страны, которая, развиваясь, сохраняет религиозные традиции и веру. Высказывание прозвучало во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Глава государства поздравил патриарха с именинами.

«Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизационного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны, с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом», — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что сочетание духовной преемственности и развития различных сфер делает российскую модель особенной на фоне других государств. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх отмечает день своего тезоименитства.

Напомним, что Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём тезоименитства и днём его небесного покровителя — равноапостольного Кирилла. Глава государства поблагодарил патриарха за его труды и подчеркнул значение его опыта в развитии церковного диалога.