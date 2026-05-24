Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём тезоименитства

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства и днём его небесного покровителя — равноапостольного Кирилла.

В ходе встречи глава государства отметил важность укрепления межцерковных и межконфессиональных отношений внутри страны. По его словам, особенно значимым это направление становится в текущих условиях, когда необходимо поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского общества.

Путин поблагодарил патриарха за его труды и подчеркнул значение его опыта в развитии церковного диалога. Патриарх Кирилл в ответ отметил роль религиозного фактора в истории и современности, а также заявил о сохранении в России традиционных духовных основ наряду с развитием науки, культуры и других сфер общественной жизни.

А ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравлял президента России с Днём Победы. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что память о подвиге советского народа не должна быть утрачена или искажена под внешним давлением. Он отметил, что предки сумели выстоять в тяжелейших испытаниях и остановили «зло фашизма».