«Память не должна исказиться»: Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днём Победы

Патриарх Кирилл. Обложка © Life.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днём Победы в Великой Отечественной Войне. Текст телеграммы опубликован на сайте Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что память о подвиге советского народа не должна исчезнуть или быть искажена под давлением извне. Он напомнил, что предки не только выстояли в тяжелейших испытаниях, но и остановили «зло фашизма».

Патриарх отметил, что церковь всегда благословляла защитников Отечества, а сегодня поддерживает участников спецоперации духовно и гуманитарно. Он также поблагодарил президента за внимание к церковному служению и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу Отечества», — говорится в поздравлении.

«Наше дело – правое!» Life.ru публикует полное видео выступления Путина на Параде Победы

В своей речи на параде Владимир Путин заявил, что будущее России зависит от единства всех её граждан. По словам президента, главная сила страны — в людях: от военнослужащих и врачей до учителей, волонтёров и священнослужителей. Глава государства подчеркнул, что именно люди вершат судьбу Родины, независимо от прогресса в вооружениях и тактике.

Юрий Лысенко
