«Судьбу вершат люди»: Путин перечислил тех, кто ведёт Россию к победе
Владимир Путин на Параде Победы.
Судьбу России решают не только военнослужащие, но и заводчане, оружейники, врачи, учителя, волонтёры, предприниматели и священнослужители. Об этом заявил президент Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади, подчеркнув, что страна опирается на всех своих граждан.
«Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остаётся главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтёры, предприниматели, благотворители. Все граждане России!» — сказал глава государства.
По словам Путина, именно единство и труд каждого на своём месте определяют будущее России. Он поблагодарил россиян за верность долгу и любовь к Родине. Залогом победы президент назвал моральную, нравственную силу, отвагу и доблесть, а также сплочённость всех граждан.
В Москве на Красной площади стартовал Парад Победы. Открывая торжество, Владимир Путин поздравил граждан с Днём Победы, назвав 9 Мая священным, светлым и главным праздником. Президент подчеркнул, что россияне встречают эту дату с гордостью и пониманием своего долга перед ушедшими героями и живыми ветеранами.
