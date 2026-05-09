Путин: Наш солдат понёс колоссальные жертвы ради свободы Европы

Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы на Красной площади. В своей речи он подчеркнул, что советские воины заплатили колоссальную цену за свободу и достоинство народов Европы.

«Наш солдат понёс колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой», — сказал президент.

