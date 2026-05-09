Путин: Наш солдат понёс колоссальные жертвы ради свободы Европы
Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы на Красной площади. В своей речи он подчеркнул, что советские воины заплатили колоссальную цену за свободу и достоинство народов Европы.
«Наш солдат понёс колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой», — сказал президент.
Ранее на Красной площади в Москве стартовал парад, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония началась в 10:00 по московскому времени. В ходе мероприятия президент России Владимир Путин выступит с обращением к участникам и зрителям. Он уже прибыл на парад Победы и появился на Красной площади вместе с зарубежными лидерами.
