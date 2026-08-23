В июле текущего года хакерам удалось на несколько дней нарушить работу одной из электростанций в Соединённом Королевстве. Такой информацией делится британская газета Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники

Авторы материала утверждают, что за этой атакой якобы стоят лица, связанные с Ираном, однако официальные власти не давали подобных подтверждений.

По информации газеты, речь идёт о небольшом энергетическом объекте, и временная приостановка его функционирования не отразилась на общем объёме выработки электричества в стране. Telegraph приводит данные, что кибервторжение носило беспрецедентный характер и привело к простою станции в течение четырёх суток.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Великобритания превратилась в «исламскую республику Британию». Израильский лидер противопоставил прежнее и нынешнее отношение Лондона к его стране. Он тепло отозвался о работе британского журналиста Рэндольфа Черчилля — сына экс-премьера Уинстона Черчилля, — который освещал события в Израиле во второй половине XX века.