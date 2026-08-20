Власти Британии выпустили методички для мигрантов с просьбой не насиловать детей

Великобритания опубликовала специальное руководство для просителей убежища с разъяснением законов и норм поведения в стране. Документ под названием «Понимание поведения и ожиданий в Великобритании» разместило британское МВД 19 августа.

В девятистраничной памятке говорится о равенстве мужчин и женщин, домашнем насилии, сексуальном согласии и правилах поведения в общественных местах. В частности, просителей убежища призывают не совершать изнасилований и сексуальных домогательств, в том числе в отношении детей, не делать сексуальных замечаний, не свистеть вслед людям и не издавать звуки, похожие на поцелуи.

В документе также отмечается, что сексуальные контакты без согласия являются преступлением, а секс с лицами младше 16 лет незаконен. За нарушение правил могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, потеря поддержки и жилья.

При этом МВД отдельно подчёркивает, что изложенные нормы распространяются не только на просителей убежища, но и на всех жителей страны.

Ранее сообщалось, что 10 августа сразу 230 мигрантов добрались до Великобритании через Ла-Манш на одной лодке — это стало новым рекордом для подобных переправ. Предыдущий максимум был установлен месяцем ранее: тогда на одном плавсредстве пролив пересекли 165 человек.