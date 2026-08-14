Нетаньяху назвал Британию первой исламской республикой с ядерной бомбой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Великобритания превратилась в «исламскую республику Британию». Об этом он сказал в интервью израильскому армейскому радио, пишет The Guardian.

Израильский лидер противопоставил прежнее и нынешнее отношение Лондона к его стране. Он тепло отозвался о работе британского журналиста Рэндольфа Черчилля — сына экс-премьера Уинстона Черчилля, — который освещал события в Израиле во второй половине XX века.

Такую позицию Нетаньяху предложил сопоставить с сегодняшним днём: «Поищите это в сегодняшней Британии, в том, что называется исламской республикой Британией».

Журналист поинтересовался, движется ли в ту же сторону вся Европа. Нетаньяху согласился с этим.

Далее премьер обыграл слова вице-президента США Джей Ди Вэнса и предсказал, что «Великобритания станет первой исламской страной с ядерным оружием». Ранее, в 2024 году, сам Вэнс говорил, что королевство рискует превратиться в по-настоящему исламистское государство, обладающее ядерным арсеналом.

Стоит уточнить, что Великобритания республикой не является — это конституционная монархия. Её формальным главой считается монарх, сейчас — король Карл III, однако его полномочия ограничены Конституцией. Официально ядерным оружием среди исламских республик располагает Пакистан.

По данным The Guardian, напряжённость между Лондоном и Иерусалимом заметно выросла после того, как пост главы британского правительства занял Энди Бёрнэм. Перед назначением он принёс извинения за то, что Лейбористская партия поддерживала право Израиля защищаться в конфликте с Палестиной. Бёрнэм признал, что партия действовала неверно и под его руководством должна работать лучше. В июне он пообещал, что страна усилит давление на израильские власти, не исключив санкций против отдельных людей и организаций.

Незадолго до этого Нетаньяху сообщил, что собирается лично прибыть в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на риск возможного задержания. Он подчеркнул, что не боится высказываний мэра города Зохрана Мамдани и всё равно приедет в США. По словам премьера, он посещал сессии Генассамблеи практически каждый год после прихода к власти, и помешать поездке способно лишь серьёзное ухудшение обстановки с безопасностью в Израиле.