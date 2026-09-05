Хакеры выложили в даркнет данные из мэрии Берлина

Хакеры опубликовали в даркнете крупный массив данных, который, по их утверждению, был украден во время атаки на администрацию Берлина. После истечения срока ультиматума о выкупе злоумышленники открыли доступ примерно к 1,4 миллиона файлов.

Как сообщает региональная вещательная группа RBB, в опубликованных материалах оказались различные документы, включая сведения о трудоустройстве сотрудников, тендерную документацию и служебные характеристики. Вместе с архивами злоумышленники оставили сообщение с призывом к другим пользователям изучать опубликованные данные.

До этого мэр Берлина Кай Вегнер сообщил, что городская администрация подверглась шантажу после кибератаки, однако власти отказались выполнять требования злоумышленников. По данным немецких СМИ, хакеры требовали около 2 миллионов евро за отказ от публикации информации.

Из-за атаки часть городских ведомств несколько дней работала с перебоями. В частности, жители не могли оформить некоторые услуги, связанные с жилищными выплатами.

Ответственность за взлом взяла на себя группировка Rhysida. Ранее её связывали с другими крупными кибератаками, включая нападение на Британскую библиотеку в Лондоне.

Ранее Life.ru писал, что хакеры заявили о взломе французской государственной платформы Zéro Logement Vacant, связанной с Министерством города и жилищного строительства. По заявлениям злоумышленников, им удалось получить доступ к десяткам миллионов записей о недвижимости и владельцах.