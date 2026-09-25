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Опубликовано 25 сентября, 18:27

Хакеры украли данные миллиона клиентов Flink и требуют деньги за их удаление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iWissawa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iWissawa

Клиенты европейского сервиса доставки Flink начали получать письма с требованием заплатить за удаление украденных персональных данных. Сама компания подтвердила несанкционированный доступ к одной из внутренних систем и призвала пользователей не переводить деньги злоумышленникам. Об этом пишет NL Times.

Речь может идти примерно о миллионе клиентов. Преступники утверждают, что получили их имена, адреса электронной почты, номера телефонов и почтовые адреса, после чего начали массовую рассылку с требованием заплатить около €11. Тем, кто откажется, они угрожают продажей информации в даркнете.

Flink сообщил клиентам, что злоумышленник проник во внутреннюю систему с помощью скомпрометированных учётных данных. Компания заявила, что доступ уже закрыт, к расследованию привлечены специалисты по IT-криминалистике и кибербезопасности, а о случившемся уведомлены правоохранительные органы и органы защиты данных.

По предварительной информации сервиса, скомпрометированы могли быть имя, электронная почта, почтовый адрес и номер телефона. В отдельных случаях под угрозой также могли оказаться сведения о доставке — этаж, подъезд, имя на звонке и детали заказа. При этом Flink утверждает, что пароли и платёжные данные пользователей затронуты не были.

Компания отдельно попросила клиентов не отвечать на письма вымогателей и ничего им не переводить. Flink также предупредил о возможных новых попытках фишинга с использованием похищенной информации.

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В марте сообщалось, что мошенники стали активнее использовать данные из утёкшей базы СДЭК. Аферисты звонили россиянам от имени службы доставки, называли их персональные сведения и пытались получить коды доступа к аккаунтам.

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Полина Никифорова
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