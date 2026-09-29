Хакеры взломали систему Пентагона с данными почти 3 млн человек

Хакеры получили доступ к кадровой системе Пентагона, где хранились данные почти трёх миллионов человек. В руки киберпреступников попали номера социального страхования и сведения о должностях военнослужащих и гражданских сотрудников. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Минобороны США.

По данным американского ведомства, доступ к системе оставался открыт с октября 2025 года по июль 2026-го. Утечка затронула 2,76 млн живых людей и ещё 294 тысячи умерших. Пентагон обнаружил уязвимость в июле и после этого устранил её.

Система Центра данных по личному составу Минобороны США содержит более 60 млн записей. В ней хранятся сведения о военнослужащих, гражданских сотрудниках, ветеранах, пенсионерах, подрядчиках и членах их семей.

Американские власти пока не нашли доказательств того, что украденные данные уже использовали. Пострадавшим предлагают услуги по защите личности и мониторингу кредитной истории.

Ранее к хакерам группировки Shiny Hunters попали документы с личными данными о медицинских и психиатрических обследованиях сотрудников ФБР. После взлома группа получила скачала с сервисов бюро до трёх терабайт информации.