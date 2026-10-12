Температура до +50: Кибератака испортила продукты в сотнях магазинов во Франции

Более 150 французских супермаркетов пострадали от кибератаки на системы холодильного оборудования. Хакеры удалённо запустили непрерывный цикл разморозки, из-за чего температура в некоторых установках поднялась до +50 градусов, сообщает телеканал BFM TV.

Атака произошла в ночь с 11 на 12 октября. По предварительным данным, злоумышленники воспользовались уязвимостью в устаревшем программном обеспечении систем управления холодильниками датской компании Danfoss. Вместо охлаждения оборудование начало нагреваться, что привело к порче продуктов.

Больше всего пострадала сеть Intermarché: по данным французских СМИ, атака затронула около 150–200 её магазинов. О проблемах также сообщили в Coopérative U, где пострадали почти 100 торговых точек. В некоторых магазинах сотрудники обнаружили неисправность только утром, когда продукты уже нельзя было безопасно продавать.

Руководство Intermarché сообщило, что испорченные скоропортящиеся товары и замороженную продукцию придётся утилизировать. По оценкам экспертов, убытки отдельных торговых точек могут достигать сотен тысяч евро, а общий ущерб — нескольких миллионов.

К расследованию подключились французские правоохранительные органы. Власти также намерены выяснить, каким образом злоумышленники получили доступ к системам управления холодильным оборудованием.

Ранее пророссийский хакер PalachPro заявил о взломе украинских дата-центров и получении доступа к документам и программному обеспечению, связанным с Вооружёнными силами Украины и Минобороны страны.