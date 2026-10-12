Массовые протесты во Франции и Испании — это результат политики европейских властей, в том числе с поддержкой Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. По его мнению, расходы на военную помощь и гонку вооружений усиливают социальные проблемы в странах Евросоюза.

Рыженков считает, что недовольство европейцев связано с решениями политического руководства их стран. По его словам, власти продолжают поддерживать конфликт на Украине и другие международные противостояния, одновременно наращивая военные расходы.

«Протесты в Европе — это издержки той политики, которую ведут элиты ряда стран ЕС по поддержке в том числе военного конфликта на Украине, по поддержке многих других конфликтов, по этой безудержной гонке вооружений в своих странах за счёт прежде всего социальной политики в своих государствах», — сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1»..

Глава МИД Белоруссии также указал, что европейские государства направляют больше средств на оборону за счёт сокращения финансирования социальной сферы. По его оценке, такая политика усиливает напряжённость в обществе и провоцирует новые протесты.