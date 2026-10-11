Украине следует провести выборы и избрать президента, который будет стремиться к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, намеренный участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

«Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру», — написал политик в социальной сети X.

Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Однако украинские власти не стали проводить очередные президентские выборы, объясняя это действием военного положения.