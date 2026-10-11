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Опубликовано 11 октября, 15:27

«Народ имеет право»: Во Франции поддержали призыв Трампа убрать Зеленского

Кандидат в президенты Франции Филиппо призвал избрать на Украине нового лидера

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Украине следует провести выборы и избрать президента, который будет стремиться к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, намеренный участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

«Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру», — написал политик в социальной сети X.

Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Однако украинские власти не стали проводить очередные президентские выборы, объясняя это действием военного положения.

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Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Украину найти нового лидера, способного заключить мирную сделку. После этого Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с британским премьером Энди Бёрнемом, назвав его своевременным. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о ступоре в Киеве. Илон Маск поддержал призыв сменить украинского лидера, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал его заявление переломным моментом. Позже Дмитриев отметил, что между Трампом и Маском формируется консенсус по вопросу смены власти на Украине.

Решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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