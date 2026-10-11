«Народ имеет право»: Во Франции поддержали призыв Трампа убрать Зеленского
Кандидат в президенты Франции Филиппо призвал избрать на Украине нового лидера
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Украине следует провести выборы и избрать президента, который будет стремиться к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, намеренный участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.
«Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру», — написал политик в социальной сети X.
Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Однако украинские власти не стали проводить очередные президентские выборы, объясняя это действием военного положения.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Украину найти нового лидера, способного заключить мирную сделку. После этого Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с британским премьером Энди Бёрнемом, назвав его своевременным. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о ступоре в Киеве. Илон Маск поддержал призыв сменить украинского лидера, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал его заявление переломным моментом. Позже Дмитриев отметил, что между Трампом и Маском формируется консенсус по вопросу смены власти на Украине.
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