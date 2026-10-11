«Формируется консенсус»: Дмитриев — о призывах к Зеленскому уйти от Трампа и Маска
Дмитриев отметил единство мнений Маска и Трампа по отставке Зеленского
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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил единство мнений президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска по поводу отставки Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.
«Формируется консенсус», — написал Дмитриев, комментируя пост Маска о согласии со словами Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.
Ранее Трамп заявил, что Украине необходимо сменить Зеленского, добавив, что посоветовал бы найти «нового лидера, который способен заключить сделку», поскольку Зеленский мог это сделать, но по какой-то причине не делает.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп открыто призвал Украину сменить Зеленского ради заключения мирного соглашения. Американский лидер подчеркнул, что Киеву нужен политик, готовый договариваться об урегулировании конфликта. Вскоре Илон Маск поддержал эту позицию, заявив о необходимости избрания нового руководителя страны. До этого предприниматель уже критиковал украинского политика, утверждая, что тот зашёл слишком далеко. Сам Дмитриев назвал высказывания миллиардера переломным моментом. Глава РФПИ также прокомментировал реакцию Вашингтона на происходящее и связал её с необходимостью поиска мирного решения. Кроме того, спецпредставитель президента РФ положительно оценил усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта. По его словам, действия главы Белого дома придают дополнительный импульс дипломатическому процессу.
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