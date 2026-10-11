«Формируется консенсус»: Дмитриев — о призывах к Зеленскому уйти от Трампа и Маска

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил единство мнений президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска по поводу отставки Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.

«Формируется консенсус», — написал Дмитриев, комментируя пост Маска о согласии со словами Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.

Ранее Трамп заявил, что Украине необходимо сменить Зеленского, добавив, что посоветовал бы найти «нового лидера, который способен заключить сделку», поскольку Зеленский мог это сделать, но по какой-то причине не делает.