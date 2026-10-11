Маск заявил, что Украине пора избрать нового президента
Илон Маск. Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley
Бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X Илон Маск поддержал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера. Предприниматель высказался об этом в соцсети X.
«Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», — написал Маск.
Накануне Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента. По его словам, Владимиру Зеленскому нужен преемник, способный договориться об урегулировании конфликта. На заявление Трампа отреагировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он заявил о шоке элиты в Киеве. А Илон Маск объяснил, что Зеленский зашёл слишком далеко. Дмитриев же назвал переломным моментом его заявление.
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