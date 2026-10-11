Илон Маск заявил, что Зеленский зашёл слишком далеко

Владимир Зеленский зашёл слишком далеко, заявил основатель SpaceX Илон Маск. Так предприниматель отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа об украинском конфликте.

«Зеленский зашёл слишком далеко», — написал Маск в соцсети X.

Маск прокомментировал запись, в которой Трамп утверждал, что Вашингтон неоднократно призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, Трамп выступил в Вашингтоне с заявлением, что необходимо сменить киевского главаря. По его мнению, Зеленский неоднократно упускал шансы достичь договорённостей, поэтому Украине нужен новый лидер.