Илон Маск заявил, что Зеленский зашёл слишком далеко
Илон Маск. Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley
Владимир Зеленский зашёл слишком далеко, заявил основатель SpaceX Илон Маск. Так предприниматель отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа об украинском конфликте.
«Зеленский зашёл слишком далеко», — написал Маск в соцсети X.
Маск прокомментировал запись, в которой Трамп утверждал, что Вашингтон неоднократно призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Кроме того, Трамп выступил в Вашингтоне с заявлением, что необходимо сменить киевского главаря. По его мнению, Зеленский неоднократно упускал шансы достичь договорённостей, поэтому Украине нужен новый лидер.
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