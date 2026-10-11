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Опубликовано 11 октября, 02:10

Илон Маск заявил, что Зеленский зашёл слишком далеко

Илон Маск. Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley

Илон Маск. Обложка © Flickr / The White House / Molly Riley

Владимир Зеленский зашёл слишком далеко, заявил основатель SpaceX Илон Маск. Так предприниматель отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа об украинском конфликте.

«Зеленский зашёл слишком далеко»,написал Маск в соцсети X.

Маск прокомментировал запись, в которой Трамп утверждал, что Вашингтон неоднократно призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Кроме того, Трамп выступил в Вашингтоне с заявлением, что необходимо сменить киевского главаря. По его мнению, Зеленский неоднократно упускал шансы достичь договорённостей, поэтому Украине нужен новый лидер.

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Лия Мурадьян
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