Зеленский проигнорировал шесть просьб США: Axios раскрыл причину сделки Трампа с Россией

Президент США Дональд Трамп решил договориться с Россией о поставках дизельного топлива после того, как Владимир Зеленский проигнорировал около шести просьб Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.

«Президент Трамп решил заключить сделку по дизельному топливу с Россией после того, как <...> Зеленский проигнорировал полдюжины американских запросов на прекращение атак российских нефтеперерабатывающих заводов», — говорится в публикации.

По данным источника издания, Белый дом неоднократно требовал от Киева отказаться от атак на российские НПЗ. В Вашингтоне связывали такие удары с сокращением предложения топлива и ростом цен на дизель, однако украинская сторона продолжила операции.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская делегация досрочно завершила переговоры с представителями США в Майами после объявления о договорённостях Трампа и Путина по дизелю. В консультациях участвовали также представители европейских стран, Еврокомиссии и НАТО. Второй день встреч, который планировался на 10 октября, в итоге не состоялся.