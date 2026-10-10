Киев не ожидал такого поворота: После звонка Путина и Трампа переговоры в США свернули

Украинская делегация досрочно прекратила переговоры с американской стороной в Майами после неожиданного объявления Дональда Трампа о топливном соглашении с Владимиром Путиным. Причину отмены второго дня консультаций раскрыла газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По сведениям издания, договорённость Москвы и Вашингтона застала представителей Киева врасплох. Украинские переговорщики не ожидали, что американский лидер объявит о возобновлении поставок российского дизеля на международные рынки. После этого было принято решение не продолжать запланированные встречи 10 октября.

О досрочном завершении поездки рассказал высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, делегация свернула программу пребывания во Флориде вместо участия в очередном раунде обсуждений. Таким образом, дипломатические консультации ограничились одним днём.

Переговоры состоялись 9 октября с участием представителей США, Украины, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и НАТО. Киев представляли Кирилл Буданов*, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Рустем Умеров. Американскую сторону на встрече представляли в том числе спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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