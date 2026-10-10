Киев не ожидал такого поворота: После звонка Путина и Трампа переговоры в США свернули
FT: Киев прервал переговоры в Майами из-за сделки Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Украинская делегация досрочно прекратила переговоры с американской стороной в Майами после неожиданного объявления Дональда Трампа о топливном соглашении с Владимиром Путиным. Причину отмены второго дня консультаций раскрыла газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
По сведениям издания, договорённость Москвы и Вашингтона застала представителей Киева врасплох. Украинские переговорщики не ожидали, что американский лидер объявит о возобновлении поставок российского дизеля на международные рынки. После этого было принято решение не продолжать запланированные встречи 10 октября.
О досрочном завершении поездки рассказал высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, делегация свернула программу пребывания во Флориде вместо участия в очередном раунде обсуждений. Таким образом, дипломатические консультации ограничились одним днём.
Переговоры состоялись 9 октября с участием представителей США, Украины, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и НАТО. Киев представляли Кирилл Буданов*, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Рустем Умеров. Американскую сторону на встрече представляли в том числе спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Ранее Life.ru сообщал о досрочном завершении переговоров Украины, США, ЕС и НАТО в Майами. Тогда корреспондент Алекс Рауфоглу сообщил, что участники не договорились о продолжении встречи 10 октября. При этом Axios раскрыл подробности требований Вашингтона к Киеву. По информации портала, Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку они влияли на цены на горючее в США. Впоследствии Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. После беседы президентов американский Минфин выдал временное разрешение на операции с российским дизелем, действующее до 7 апреля 2027 года. Сам Трамп выразил уверенность, что достигнутые договорённости помогут снизить стоимость топлива.
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* Кирилл Буданов внесён в России в перечень террористов и экстремистов.