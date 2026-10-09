Путин подтвердил готовность России поставлять нефть на рынки США и мира
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Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Эта тема обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из заявления Кремля по итогам беседы.
«При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки», — говорится в заявлении.
Ранее Путин говорил, что у России достаточно дизельного топлива, однако его выходу на мировые рынки мешают действующие ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, страхование и перевозки. 9 октября американский Минфин по распоряжению Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. Согласно данным ведомства, данное разрешение будет действовать до 7 апреля следующего года.
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