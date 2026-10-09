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Регион
Опубликовано 9 октября, 23:18

Путин подтвердил готовность России поставлять нефть на рынки США и мира

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Эта тема обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из заявления Кремля по итогам беседы.

«При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки», — говорится в заявлении.

Трамп: Путин согласился поставить США 300 тысяч тонн дизеля в ближайшее время
Трамп: Путин согласился поставить США 300 тысяч тонн дизеля в ближайшее время

Ранее Путин говорил, что у России достаточно дизельного топлива, однако его выходу на мировые рынки мешают действующие ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, страхование и перевозки. 9 октября американский Минфин по распоряжению Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. Согласно данным ведомства, данное разрешение будет действовать до 7 апреля следующего года.

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Виталий Приходько
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