Путин подтвердил готовность России поставлять нефть на рынки США и мира

Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Эта тема обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из заявления Кремля по итогам беседы.

«При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки», — говорится в заявлении.

Ранее Путин говорил, что у России достаточно дизельного топлива, однако его выходу на мировые рынки мешают действующие ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, страхование и перевозки. 9 октября американский Минфин по распоряжению Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. Согласно данным ведомства, данное разрешение будет действовать до 7 апреля следующего года.