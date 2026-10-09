Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизельного топлива

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн — сразу после этого. Президент США добавил, что в дальнейшем РФ сможет в течение короткого времени поставить ещё 3 млн тонн дизеля. По его словам, объём этих поставок будет зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.