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Опубликовано 9 октября, 22:24

Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизельного топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andromeda stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andromeda stock

Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. Это следует из заявления ведомства.

«Сегодня, по указанию президента Трампа, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выпускает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок», — сообщили в Минфине.

Согласно генеральной лицензии № 135, опубликованной на сайте ведомства, до 7 апреля следующего года разрешено выполнять все ранее запрещённые операции с российским дизелем.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн — сразу после этого. Президент США добавил, что в дальнейшем РФ сможет в течение короткого времени поставить ещё 3 млн тонн дизеля. По его словам, объём этих поставок будет зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

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Виталий Приходько
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