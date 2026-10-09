Россия спасёт Америку поставками дизеля: Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны договорились о крупных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в соцсетях.

По словам Трампа, Россия в самое ближайшее время поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, ещё 500 тысяч тонн — в течение ноября, а затем ещё миллион тонн.

«Я только что завершил весьма успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн — сразу после этого», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что в дальнейшем Россия сможет в течение короткого времени поставить ещё 3 млн тонн дизеля. По его словам, объём этих поставок будет зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент США выразил уверенность, что договорённости с Москвой вместе с ситуацией вокруг Ормузского пролива приведут к резкому снижению цен на дизельное топливо в США и других странах. Снижение стоимости топлива для американцев, особенно фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, Трамп назвал одним из своих главных приоритетов.

В той же публикации американский лидер отдельно заявил, что Иран, по его словам, не получит ядерное оружие.

В США в последние месяцы резко обострилась ситуация с дизельным топливом: запасы дистиллятов остаются ниже среднего уровня за предыдущие пять лет, а розничные цены держатся на повышенных отметках. На рынок одновременно давят перебои с мировыми поставками, ограниченные перерабатывающие мощности и напряжённость на Ближнем Востоке. Вашингтон уже пытался нарастить предложение за счёт резервов стран G7 и Международного энергетического агентства, однако эксперты предупреждали, что такие меры способны дать лишь временный эффект. Ранее США поставили Франции и Германии ультиматум из-за дизеля.