Трамп готов перекрыть дизель: США предложат Европе вскрыть стратегические запасы

Дональд Трамп заявил, что может обратиться к странам Европы с просьбой распечатать часть их дизельных запасов, если США введут ограничения на экспорт этого топлива. Об этом сообщает Би-би-си.

Заявление прозвучало на фоне рекордного роста цен на дизель на британских заправках из-за конфликта с Ираном. Великобритания завозит больше половины потребляемого топлива, причём около трети импорта приходится на Соединённые Штаты.

Подорожание бьёт и по американским избирателям перед ноябрьскими промежуточными выборами. Министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу быть готовой без промедления открыть дизельные резервы. По его словам, фермеры, дальнобойщики и бизнес США не должны в одиночку нести груз подорожания.

Главный экономист Argus Media Дэвид Файф в беседе с BBC предупредил, что отказ США от экспорта, скорее всего, обернётся резким скачком цен на мировом рынке. Соединённые Штаты остаются одним из крупнейших поставщиков дизеля — они отправляют за рубеж от 1,2 до 1,5 млн баррелей в сутки.

Как ранее сообщал Life.ru, Вашингтон потребовал от Парижа и Берлина задействовать чрезвычайные резервы дизеля, рассчитывая таким образом сбить мировые цены. По данным собеседников, речь шла о своеобразном ультиматуме: открыть запасы или столкнуться с сокращением американских поставок.