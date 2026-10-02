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Опубликовано 2 октября, 02:39

Трамп допустил, что может попросить Европу поставить на рынки запасы дизеля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

США могут обратиться к европейским странам с просьбой вывести на мировой рынок часть стратегических запасов дизельного топлива. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Техасе.

«Мы можем сделать это. У них есть некоторый объём дизельного топлива, но цены снижаются. Все цены снижаются», — сказал президент США.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющегося напряжения на мировом рынке топлива. Ранее администрация Трампа уже призывала Францию и Германию задействовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы увеличить предложение и сдержать стоимость горючего.

По данным Reuters, Вашингтон предлагал Евросоюзу высвободить до 120 млн баррелей дизельного топлива в течение шести месяцев. В Европе при этом обсуждают, насколько такой шаг совместим с необходимостью сохранять стратегические резервы на случай новых перебоев с поставками.

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Ранее Трамп связал проблемы мирового рынка дизеля с ударами Украины по российским НПЗ. По словам американского президента, сокращение российских поставок стало одной из главных причин напряжённости на рынке. Министр энергетики США Крис Райт также говорил о перебоях с поставками с Ближнего Востока и из Китая. На фоне дефицита дизель в США в сентябре обновлял исторические максимумы и поднимался выше $6 за галлон. Вашингтон параллельно рассматривал возможность ограничить собственный экспорт топлива, однако окончательного решения по этой мере пока не принято.

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Виталий Приходько
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