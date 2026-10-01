Путин объяснил, почему «наша дизелька» не попадёт на мировой рынок

России хватает дизельного топлива, однако санкции не позволят ему попасть на мировой рынок, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Политик отметил, что прекращение ударов позволило бы увеличить количество доступного топлива в России. Но дизеля стране достаточно и сейчас, тогда как в нём нуждаются, в частности, Соединённые Штаты.

Проблема выхода на мировой рынок, подчеркнул Путин, связана с ограничениями в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, действуют санкции на страхование, а стоимость фрахта растёт.

«Как же наша дизелька попадёт на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак», — заявил глава государства.

Ранее Дональд Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ главной проблемой мирового рынка дизельного топлива. Об этом президент США говорил на мероприятии в Белом доме. Министр энергетики Крис Райт там же сообщил о сохраняющейся нехватке дизеля, связав её с прекращением российского экспорта и перебоями поставок из стран Ближнего Востока и Китая.