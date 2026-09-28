Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

Администрация Дональда Трампа изучает возможность ограничить вывоз дизельного топлива из США. Американский президент заявил, что такой шаг сейчас рассматривается всерьёз, хотя окончательного решения пока нет. Об этом республиканец рассказал Fox News во время турнира Presidents Cup в Чикаго.

По его словам, власти оценивают последствия такого ограничения и могут в итоге пойти на него. При этом президент США связал возможный запрет с риском роста цен на бензин внутри страны. Он отметил, что ограничение экспорта дизельного топлива способно привести к некоторому удорожанию топлива для автомобилистов.

«Мы очень серьёзно над этим размышляем. Это может привести к некоторому повышению стоимости бензина для автомобилей», — сказал Трамп.

Ранее британская газета The Telegraph заявила, что отказ США от продажи дизельного топлива за рубеж грозит Великобритании тяжёлыми последствиями. По оценке издания, резкое подорожание дизеля способно разогнать инфляцию в стране. Удар придётся по сельскому хозяйству, строительству и грузовым перевозкам, которые сильно зависят от этого вида топлива. Найти замену будет непросто, европейские поставщики не смогут легко закрыть возникший дефицит.