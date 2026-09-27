Telegraph: Запрет США на экспорт дизеля обернётся катастрофой для Британии

Возможный отказ США от продажи дизельного топлива за рубеж грозит Великобритании тяжёлыми последствиями. Об этом пишет британская газета Telegraph.

По оценке издания, резкое подорожание дизеля способно разогнать инфляцию в стране. Удар придётся по сельскому хозяйству, строительству и грузовым перевозкам, которые сильно зависят от этого вида топлива.

«Запрет на экспорт дизеля поставит Великобританию в сильную зависимость как от импорта энергоносителей, так и от ненадёжных зарубежных инвесторов», — говорится в материале Telegraph.

Найти замену будет непросто, предупреждают журналисты. Европейские поставщики не смогут легко закрыть возникший дефицит. При этом газета напоминает, что до начала конфликта на Украине примерно пятая часть британского дизеля поступала из России.

Идею ограничить вывоз топлива ранее озвучил президент США Дональд Трамп на фоне подорожания энергоносителей. После этого, как утверждает Wall Street Journal, руководители Chevron и ExxonMobil начали выходить на американских чиновников, чтобы не допустить запрета.

Ранее Life.ru сообщал, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что грядущая зима может оказаться для Евросоюза самой суровой с 2022 года. По его словам, ситуация способна сложиться крайне тяжело из-за аномального роста цен на дизельное топливо, которое за последние недели подорожало на 40% и обновило рекорды. Йоргенсен намерен обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой не запрещать экспорт дизеля в Европу и поднимет этот вопрос перед встречей министров энергетики ЕС в Дублине.