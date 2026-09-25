«Очень и очень тяжёлая»: Еврокомиссар предрёк ЕС худшую зиму с 2022 года
Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за цен на дизель
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Предстоящая зима может стать для Евросоюза самой суровой с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Об этом еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил в интервью Financial Times.
«Эта зима может быть очень и очень тяжёлой и может стать самой худшей для нас с 2022 года», — предупредил еврокомиссар.
За последние недели стоимость дизельного топлива в ЕС подскочила на 40% и бьёт рекорды. На этом фоне Йоргенсен призвал президента США Дональда Трампа не запрещать экспорт дизеля в Европу.
Еврокомиссар намерен поднять вопрос о сохранении американских поставок перед встречей министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе. По его мнению, прежний уровень энергопоставок из США отвечает интересам обеих сторон.
«Самый вероятный сценарий заключается в том, что у нас будут очень и очень высокие цены... Для людей, которые не могут позволить себе топливо, на самом деле не имеет значения, есть оно в наличии или нет, если они не могут его купить», — заключил Йоргенсен.
Ранее Life.ru писал, что дизельное топливо во Франции подорожало до рекордных €2,41 за литр. В сентябре стоимость топлива в Европе достигла исторических максимумов.
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