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Опубликовано 25 сентября, 07:38

«Очень и очень тяжёлая»: Еврокомиссар предрёк ЕС худшую зиму с 2022 года

Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за цен на дизель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Предстоящая зима может стать для Евросоюза самой суровой с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Об этом еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил в интервью Financial Times.

«Эта зима может быть очень и очень тяжёлой и может стать самой худшей для нас с 2022 года», — предупредил еврокомиссар.

За последние недели стоимость дизельного топлива в ЕС подскочила на 40% и бьёт рекорды. На этом фоне Йоргенсен призвал президента США Дональда Трампа не запрещать экспорт дизеля в Европу.

Еврокомиссар намерен поднять вопрос о сохранении американских поставок перед встречей министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе. По его мнению, прежний уровень энергопоставок из США отвечает интересам обеих сторон.

«Самый вероятный сценарий заключается в том, что у нас будут очень и очень высокие цены... Для людей, которые не могут позволить себе топливо, на самом деле не имеет значения, есть оно в наличии или нет, если они не могут его купить», — заключил Йоргенсен.

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Ранее Life.ru писал, что дизельное топливо во Франции подорожало до рекордных €2,41 за литр. В сентябре стоимость топлива в Европе достигла исторических максимумов.

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Милена Скрипальщикова
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