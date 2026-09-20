€2,41 за литр: Дизель во Франции снова побил исторический ценовой рекорд

Средняя стоимость дизельного топлива во Франции приблизилась к рекордным €2,41 за литр. Такой результат получили аналитики AFP на основе данных государственной системы мониторинга цен.

По состоянию на 10:30 20 сентября литр дизеля в стране стоил в среднем €2,4097. Для расчёта использовались цены более чем на 8,7 тысячи автозаправочных станций.

Подорожание происходит на фоне серьёзных перебоев с поставками топлива. Одной из главных причин AFP называет ситуацию вокруг Ормузского пролива, которая ударила по глобальным поставкам энергоресурсов.

На фоне скачка стоимости горючего французские власти намерены продлить меры поддержки для граждан, которым приходится регулярно совершать длительные поездки на автомобиле по работе.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября дизель во Франции уже обновил исторический максимум, превысив €2,39 за литр. Тогда AFP рассчитывало среднюю стоимость по данным более чем девяти тысяч АЗС.

В сентябре 2026 года дизельное топливо в США и Европе подорожало до исторических максимумов на фоне дефицита нефтепродуктов и перебоев с поставками. В США средняя розничная цена к 14 сентября достигла рекордных $6,285 за галлон против примерно $3,7 годом ранее. В Евросоюзе средняя стоимость дизеля поднялась примерно до €2,2 за литр, превысив максимум энергетического кризиса 2022 года; в отдельных странах цены приблизились к €2,5–2,6. Рост связывают с ограничением поставок через Ближний Восток, низкими запасами, проблемами нефтепереработки и сокращением доступного экспорта дизеля из России. На европейском оптовом рынке стоимость физического дизеля также обновила исторический максимум — более $1,64 тыс. за тонну.