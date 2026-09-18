Дизель во Франции подорожал до рекордных €2,39 за литр

Средняя стоимость дизельного топлива во Франции превысила €2,39 за литр, обновив исторический максимум. Это следует из подсчётов AFP, изучившего цены более чем на 9 тысячах заправок.

Предыдущий рекорд продержался менее полугода. В апреле 2026 года литр дизеля стоил немногим более €2,38. Продолжает дорожать и самый популярный во Франции бензин SP95-E10. Его средняя цена достигла €2,17 за литр и уже больше десяти дней остаётся выше прежнего максимума — €2,11, зафиксированного 14 июня 2022 года.

Одним из факторов подорожания топлива стал рост мировых цен на нефть на фоне конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе. Расходы на бензин и дизель также стали одной из причин протестного недовольства в стране. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал цены на заправках невыносимыми. Он потребовал от правительства мобилизовать ресурсы для обеспечения страны топливом и сдерживания его стоимости.

Аналогичные антирекорды накануне зафиксированы в США и Германии. Так, в Штатах цена дизеля взлетела до рекордных $6,4 за галлон. Ещё в начале сентября показатель превысил прежний пик 2022 года и продолжил расти. Рост стоимости дизеля особенно чувствителен для грузоперевозок, сельского хозяйства и других отраслей, напрямую зависящих от топлива. На фоне подорожания власти США даже временно смягчили ограничения на продолжительность работы водителей бензовозов и автоцистерн, рассчитывая сократить перебои с поставками. Дизель в Германии тоже обновил исторический максимум, подорожав до €2,45 за литр.