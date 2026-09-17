Немецкие перевозчики выставили требование Мерцу из-за дизеля за 2,4 евро
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Немецкие грузоперевозчики обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с открытым письмом из-за резкого роста стоимости дизельного топлива. Федеральный союз по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов (BGL) заявил о серьёзной нагрузке на компании среднего бизнеса.
Поводом для обращения стали рекордные цены на заправках. По данным немецкого автоклуба ADAC, средняя стоимость литра дизеля в Германии превысила 2,4 евро.
В BGL заявили, что дальнейший рост цен сокращает возможности транспортных компаний и может создать угрозу для их работы. В открытом письме канцлеру союз предложил принять меры для снижения нагрузки на отрасль.
Среди предложений — отмена двойных сборов за выбросы углекислого газа и снижение налога на энергоносители. По мнению представителей перевозчиков, это могло бы уменьшить давление на бизнес и экономику.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что энергоснабжение страны предстоящей зимой будет обеспечено, несмотря на низкую заполненность газовых хранилищ.
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