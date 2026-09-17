«Три Мерца из пяти»: Politico оценило шансы канцлера ФРГ удержаться у власти

Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост после выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине 20 сентября. Politico рассмотрело пять сценариев дальнейшего развития событий на фоне падения рейтингов главы правительства и его Христианско-демократического союза (ХДС).

Первый вариант предполагает, что Мерц сохранит пост и продолжит борьбу за власть. Его позиции несколько укрепило письмо восьми правоцентристских премьер-министров федеральных земель, которые выступили против дискуссий о смене руководства. Этот сценарий Politico оценило в «три Мерца из пяти».

Второй сценарий — добровольная отставка канцлера из-за потери поддержки внутри партии. На вечер воскресенья Мерц созвал руководство ХДС и, как предполагает издание, может выяснить, готовы ли соратники продолжать его поддерживать. Если нет, он может предложить им определиться с потенциальным преемником. Вероятность такого развития событий Politico оценило в «одного Мерца из пяти».

Третий вариант предусматривает запрос Мерцем вотума доверия в Бундестаге. Таким образом канцлер сможет проверить наличие большинства у действующей коалиции. Если голосование будет проиграно, президент Франк-Вальтер Штайнмайер сможет по предложению главы правительства распустить парламент в течение 21 дня. Этому сценарию Politico присвоило «два Мерца из пяти».

Четвёртый сценарий — вынужденная отставка в результате вотума недоверия. Однако Основной закон Германии предусматривает конструктивный вотум: депутаты могут сместить действующего канцлера только одновременно избрав нового большинством голосов. Такой вариант Politico считает маловероятным и оценивает в «одного Мерца из пяти».

Пятый вариант предполагает избрание преемника Мерца при поддержке «Альтернативы для Германии» или формирование сотрудничества ХДС/ХСС с АдГ. Это означало бы отказ от действующего в немецкой политике «брандмауэра», исключающего взаимодействие традиционных партий с АдГ. Сам Мерц подобный вариант отвергал. Politico поставило этому сценарию «ноль Мерцев из пяти».

Среди возможных преемников Мерца издание называет премьера Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста, лидера ХСС Маркуса Зёдера, главу правительства Гессена Бориса Райна и министра внутренних дел Александра Добриндта.

Политическое давление на канцлера усилилось после выборов в Саксонии-Анхальт 6 сентября, где АдГ получила 43,8% голосов, а ХДС — 17,2%. Мерц назвал результат «тектоническим сдвигом» в партийной системе и признал, что его партия «катастрофически проиграла».