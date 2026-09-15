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Регион
Опубликовано 14 сентября, 23:36

Мерц назвал ближайшие недели и месяцы решающими для «свободы и мира» в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Ближайшие недели и месяцы могут стать решающими для защиты «свободы и мира» в Европе. Об этом немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, выступая на пресс-конференции в Финляндии. Такой информацией делится Reuters.

«Вероятнее всего, мы видим самый решающий момент, возможно, недели или месяцы, в защите свободы и мира на нашем континенте», — заявил политик.

Мерц также пообещал продолжить поддержку киевского руководства. Канцлер считает, что европейским политикам необходимо убеждать граждан в том, что такая линия отвечает их интересам.

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Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что рекордную победу «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт можно назвать политическим переворотом на земельном уровне. По его мнению, в ближайшие месяцы и даже годы немецкая политическая система будет пытаться сдержать дальнейший рост АдГ. Сам Мерц признал, что его партия «катастрофически проиграла», а в партийной системе ФРГ произошёл «тектонический сдвиг».

Главные решения мировых лидеров, выборы и международные кризисы — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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