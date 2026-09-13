Немецкий предприниматель Тео Мюллер выступил против дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии. В интервью газете Bild миллиардер также предложил изменить энергетическую и миграционную политику страны.

«Если бы это зависело от меня, Германия не поддерживала бы Украину. Это не наша война», — заявил Мюллер.

Владелец нескольких молочных компаний считает, что Берлину следует сосредоточить государственные ресурсы на внутренних проблемах. В частности, он выступил против нынешнего курса на переход к возобновляемым источникам энергии.

По оценке Мюллера, солнечная и ветровая генерация не способны полностью закрыть потребности Германии. Предприниматель предлагает снова шире использовать ископаемое топливо и атомную энергетику. Он утверждает, что такой подход позволил бы стране экономить до 250 млрд евро ежегодно.

Миллиардер также высказался за более жёсткие правила в сфере миграции. Кроме того, на фоне финансовых трудностей Германии он предложил сократить государственные расходы на помощь развивающимся странам.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неудачной стратегию западных стран, которые рассчитывали оказать давление на Россию через масштабную поддержку Украины. Он утверждал, что конфликт мог завершиться раньше, если бы Киев в 2022 году заключил подготовленное соглашение с Москвой. По мнению Фицо, западные государства продолжают придерживаться прежнего курса, поскольку не хотят признавать его неэффективность.