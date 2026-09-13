Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 01:34

Немецкий молочный магнат Мюллер призвал Германию отказаться от поддержки Украины

Обложка © bundeswehr.de

Обложка © bundeswehr.de

Немецкий предприниматель Тео Мюллер выступил против дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии. В интервью газете Bild миллиардер также предложил изменить энергетическую и миграционную политику страны.

«Если бы это зависело от меня, Германия не поддерживала бы Украину. Это не наша война», — заявил Мюллер.

Владелец нескольких молочных компаний считает, что Берлину следует сосредоточить государственные ресурсы на внутренних проблемах. В частности, он выступил против нынешнего курса на переход к возобновляемым источникам энергии.

По оценке Мюллера, солнечная и ветровая генерация не способны полностью закрыть потребности Германии. Предприниматель предлагает снова шире использовать ископаемое топливо и атомную энергетику. Он утверждает, что такой подход позволил бы стране экономить до 250 млрд евро ежегодно.

Миллиардер также высказался за более жёсткие правила в сфере миграции. Кроме того, на фоне финансовых трудностей Германии он предложил сократить государственные расходы на помощь развивающимся странам.

Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет её рейтинги
Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет её рейтинги

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неудачной стратегию западных стран, которые рассчитывали оказать давление на Россию через масштабную поддержку Украины. Он утверждал, что конфликт мог завершиться раньше, если бы Киев в 2022 году заключил подготовленное соглашение с Москвой. По мнению Фицо, западные государства продолжают придерживаться прежнего курса, поскольку не хотят признавать его неэффективность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar