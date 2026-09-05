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Регион
Опубликовано 5 сентября, 18:45

Это фиаско: Фицо раскритиковал подход Запада к конфликту на Украине

Фицо заявил о провале стратегии Запада по поддержке Украины

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия западных стран, направленная на давление на Россию через поддержку Украины, не достигла поставленной цели. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

По мнению словацкого премьера, западные государства не хотят признавать ошибки и продолжают оказывать поддержку Киеву.

«Если бы большие парни с Запада не запретили Украине подписать в апреле 2022 года подготовленное соглашение с Россией, война бы давно закончилась. Они наивно верили в то, что через Украину и её полную политическую, военную и финансовую поддержку поставят ненавистную Россию на колени», — заявил Фицо.

Он добавил, что, по его оценке, этот подход оказался неэффективным, а продолжение конфликта связано с нежеланием ряда стран менять прежний курс. Фицо также отметил, что прямые последствия боевых действий не затрагивают армии большинства западных государств, однако страны продолжают участвовать в поддержке Украины.

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Ранее Роберт Фицо назвал поддержку Украины со стороны Евросоюза стратегической ошибкой. Премьер Словакии заявил, что конфликт нельзя решить военным путём и что достижение мира невозможно без участия России.

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Юрий Лысенко
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