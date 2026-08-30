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Регион
30 августа, 03:54

Фицо назвал поддержку Украины огромной стратегической ошибкой ЕС

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Поддержка Украины со стороны Евросоюза стала огромной стратегической ошибкой. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», — заявил политик.

По мнению Фицо, конфликт на Украине нельзя решить военным путём. Он также отметил, что Европа не сможет добиться мира без участия России.

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Ранее словацкий премьер призвал Евросоюз сделать ставку на дипломатию и экономическое развитие вместо дальнейшего наращивания вооружений и русофобии. Фицо напомнил, что ЕС создавали как мирный проект, а не как инструмент противостояния России. По словам политика, европейским странам необходимо пересмотреть нынешний курс.

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Лия Мурадьян
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