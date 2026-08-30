Поддержка Украины со стороны Евросоюза стала огромной стратегической ошибкой. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», — заявил политик.

По мнению Фицо, конфликт на Украине нельзя решить военным путём. Он также отметил, что Европа не сможет добиться мира без участия России.

Ранее словацкий премьер призвал Евросоюз сделать ставку на дипломатию и экономическое развитие вместо дальнейшего наращивания вооружений и русофобии. Фицо напомнил, что ЕС создавали как мирный проект, а не как инструмент противостояния России. По словам политика, европейским странам необходимо пересмотреть нынешний курс.