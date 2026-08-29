Евросоюзу следует сосредоточиться на дипломатии и развитии экономики вместо наращивания вооружений и русофобии. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на мероприятии по случаю годовщины Словацкого национального восстания.

По словам политика, ЕС изначально создавался как мирный проект, а не как инструмент противостояния России. Поэтому нынешний курс объединения, считает Фицо, требует пересмотра.

«Европейский союз — это мирный проект, а не средство борьбы против России. Европейскому союзу не нужно больше оружия и русофобии», — заявил словацкий премьер.

Вместо этого Фицо предложил сделать ставку на переговоры и конкретные экономические планы, способные поддержать европейскую экономику.

Такая позиция соответствует прежним заявлениям словацкого лидера. Ранее он неоднократно критиковал курс Брюсселя на конфронтацию с Москвой и призывал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией.

В июле словацкий премьер назвал достижение мира главным условием для вступления Украины в Евросоюз и заявил, что ЕС должен активнее участвовать в урегулировании конфликта через диалог. По его оценке, стратегия «мира через силу» лишь затягивает противостояние.