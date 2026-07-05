Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ключевым препятствием на пути Украины в Европейский союз остаётся продолжающийся конфликт. В интервью информационному агентству TASR он подчеркнул, что вступление страны, участвующей в боевых действиях, невозможно.

«Никто не будет поддерживать вступление страны в ЕС, если эта страна находится в военном конфликте. Абсолютным условием является мир», — заявил политик.

По его словам, Европейский Союз должен принимать активное участие в переговорном процессе по урегулированию. Фицо подчеркнул, что прекращение конфликта может быть достигнуто только путём диалога.

Однако, как признал политик, нынешняя стратегия Брюсселя строится на логике «достижения мира через силу», что лишь затягивает противостояние. Он также подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что она не способна вести необходимый диалог. Также Фицо подтвердил, что поддерживает прямые контакты как с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Роберт Фицо исключил участие страны в любых финансовых механизмах для военной помощи Киеву. Он рассказал, что начал диалог с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и изложил позицию республики в официальной переписке. Глава словацкого правительства подчеркнул, что страна не станет частью кредитных, грантовых или гарантийных схем, направленных на поддержку боевых действий.