Фицо: Словакия будет продолжать оказывать Украине только гумпомощь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в любых финансовых механизмах для военной помощи Киеву. Заявление прозвучало в интервью новостному агентству TASR.

Фицо рассказал, что начал диалог с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и изложил позицию республики в официальной переписке. Глава словацкого правительства подчеркнул, что страна не станет частью кредитных, грантовых или гарантийных схем, направленных на поддержку боевых действий.

«Я начал диалог с генеральным секретарем НАТО Рютте, мы обменялись письмами, где мы свою позицию объяснили. Я сказал, что Словакия не будет частью никакого кредита, никакого гранта, никаких гарантий, никакого финансового механизма на поддержку войны на Украине. Мы продолжим гуманитарную помощь и совместные заседания правительств», — ответил Фицо.

Политик также подтвердил свою неизменную точку зрения о бессмысленности силового сценария в украинском конфликте. По его убеждению, единственным выходом из сложившейся ситуации могут служить только переговоры.

Ранее Роберт Фицо заявил, что страна не станет направлять бюджетные деньги на военную помощь Киеву и откажется от участия в новом финансовом пакете НАТО объёмом 70 миллиардов евро. Фицо подчеркнул, что впервые озвучивает свою позицию публично. Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы Словакия не оказалась втянутой в программу военных кредитов для Украины.