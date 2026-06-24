Фицо заявил о выходе Словакии из пакета военной помощи НАТО для Украины

Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины. Республика также откажется участвовать в новом пакете финансовой помощи НАТО Киеву объёмом 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он выразил обеспокоенность подготовкой к саммиту альянса в Анкаре, который запланирован на первую неделю июля. По его словам, организаторы снова планируют собирать деньги для Киева.

«Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично: я буду делать всё, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — сказал Фицо в ходе трансляции на YouTube-канале правительства.

Глава кабмина подчеркнул готовность страны оказывать гуманитарную поддержку. При этом он жёстко обозначил позицию по военным вопросам. Словакия не станет направлять собственные бюджетные средства на закупку оружия или ведение боевых действий.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвать создать коалицию с Украиной во главе с Британией и Францией. Он заявил, что отношение США к обороне Европы изменилось надолго, поэтому странам континента стоит создать «коалицию желающих», включающую «закалённую в боях» Украину. По его словам, сейчас уже существует теоретическая коалиция из 45 государств, которая может выступать как сила поддержки и обучения на территории Украины.