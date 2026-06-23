Президент Чехии Пётр Павел обратился в Конституционный суд страны после того, как правительство отказалось включить его в делегацию на саммит НАТО в Анкаре. Информация об этом появилась на официальном сайте Пражского града.

«Решение исключить президента республики из состава делегации считаю беспрецедентным <...>. Поэтому я направил апелляцию в Конституционный суд, чтобы были разъяснены полномочия президента и правительства в деле представительства страны на международной арене, конкретно на саммите НАТО», — отметил Павел.

Альтернативным вариантом иска значится просьба обязать правительство не чинить административных или иных преград для исполнения президентом его обязанностей. Особое сожаление чешского лидера вызвало то, что в поездке отказано президенту, который одновременно является главнокомандующим вооружённых сил и в прошлом занимал высокий пост в Североатлантическом альянсе. Местные СМИ уже подтвердили получение иска Конституционным судом, отметив, что жалоба будет рассмотрена в ускоренном режиме.

Правительство Чехии приняло своё решение о составе делегации 22 июня. Возглавит её премьер-министр Андрей Бабиш. Компанию ему составят вице-премьер и руководитель внешнеполитического ведомства Петр Мацинка, а также министр обороны Яромир Зуна.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал призывы президента Чехии Петра Павела к НАТО «проявить решительность» в отношении России сумасшествием. По его мнению, такие заявления подталкивают альянс к прямому конфликту. Джабаров охарактеризовал Павела как известного «ястреба» и заявил, что европейские лидеры, включая чешского президента, утратили связь с реальностью.