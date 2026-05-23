23 мая, 12:23

«Потерял разум»: В Совфеде разнесли президента Чехии из-за антироссийских призывов

Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Призывы президента Чехии Петра Павела к НАТО «проявить решительность» в отношении России являются сумасшествием и подталкивают альянс к конфликту. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что нынешние руководители европейских стран, стран НАТО, в том числе Пётр Павел, известный «ястреб», просто потеряли разум. Я даже не понимаю, чего они добиваются», — отметил сенатор.

Джабаров заявил, что чешскому лидеру следует отказаться от агрессивной риторики, если он желает благополучия своей стране. По мнению сенатора, текущий конфликт с Россией может стать последним для НАТО. Джабаров назвал сумасшедшим того, кто желает такого будущего для своего народа и Европы.

Он также отметил, что европейские лидеры ошибаются, рассчитывая на поддержку США, поскольку никто не готов ввязываться в ядерный конфликт с Россией из-за этих стран. Сенатор подчеркнул, что Москва не планирует нападений, но не потерпит постоянных провокаций и скрытых атак.

Президент Чехии возмутился мягкостью ЕС в отношении России

Напомним, ранее президент Чехии призвал НАТО «показать оскал» России. По словам политика, «российские самолёты систематически совершают пролёты над кораблями в акваториях Чёрного и Балтийского морей». Альянсу пора переходить к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» шагам, утверждает Павел.

Дарья Денисова
