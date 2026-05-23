Чешский президент Пётр Павел заявил, что возмущён мягкостью ЕС в отношении России. В связи с этим он призвал западных союзников «проявить решительность» в отношении Москвы на фоне ситуации с БПЛА на восточном фланге НАТО.

«Россия... понимает язык силы, в идеале подкреплённый действиями», — сказал он в интервью Guardian.

Ранее в восточной Латвии была объявлена воздушная тревога из-за неопознанных беспилотников. Ранее, в городе Резекне, дрон украинского производства «Лютый» упал на нефтебазу. Этот инцидент привёл к отставке министра обороны Андриса Спрудса, за которой последовала отставка премьер-министра Эвики Силини и всего правительства. С конца марта украинские беспилотники регулярно фиксируются в воздушном пространстве Прибалтики. Россия предупредила эти страны о последствиях предоставления доступа для дронов, атакующих российскую территорию.

Ранее впервые в истории к учениям НАТО присоединилась Сербия. На учения приехали военные из Италии, Румынии и Турции. Руководили процессом инструкторы США, Британии и Франции.